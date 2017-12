华盛顿列车出轨造成6人死亡

(早报讯)美国官员说,美国全国铁路客运公司(Amtrak)一列列车18日在华盛顿州塔科马以南脱轨的事故,已证实造成至少六人死亡,多过75人受伤。

由西雅图开往波特兰的501次列车当天在华盛顿州塔科马以南路段脱轨,一些车厢坠入下面的一条繁忙的州际高速公路。

事发时,列车上有约78名乘客和五名工作人员。受事故影响,该公司暂停西雅图以南的运营。

据当地媒体报道,事故路段的轨道为新启用,列车在脱轨前时速约130公里。数节脱轨车厢掉落到铁路桥下的五号州际公路路面,造成南向行驶的车道暂时关闭。

列车脱轨原因目前尚不清楚,美国国家运输安全委员会已成立一个工作组调查事故原因。

NEW: Aerial view provides fuller look at devastating Amtrak train derailment in Washington state; "multiple fatalities" reported according to officials. https://t.co/4rDhIR6a5R pic.twitter.com/7ND0vylheR