SHINee钟铉遗书公开：忧郁将我吞噬

（早报讯）韩国男团SHINee成员钟铉的生前好友、四人组摇滚乐队Dear Cloud成员Nine公开了钟铉的遗书。钟铉在遗书中说，我的内心出了故障，忧郁一点点啃啮着我，最终将我吞噬。

韩联社报道，钟铉还写道，我为什么如此痛苦真是神奇，活着的人中没有人比我更苦，没有人比我更脆弱。钟铉还提到作为公众人物一举手一投足都被关注的烦恼，他说，世人所知道的并不是我的生活，被人熟知所以更累，能挺到现在实在了得。

他还说，请对我说辛苦了，可以了，即使不能微笑着送我也不要责怪我，我真的太辛苦了，再见。

Dear Cloud所属经纪公司表示，钟铉发来这封遗书后立刻和他的家人取得了联系，但悲剧还是发生，经过与他的家人商议决定公开这份遗书。

当地时间18日下午6时10分许，警方在首尔一公寓式酒店找到昏迷的钟铉，虽送医急救但为时已晚。警方在房间内发现燃烧过的物体，疑似褐煤与速燃煤，认为钟铉可能自杀身亡，并对此展开调查。

生活遇到困难，请寻求援助

新加坡援人协会热线：1800-2214444

全国家庭服务中心热线：1800-2220000

关怀辅导中心热线：1800-3535800

圆缘助线热线：67410078

心理健康测评团队网站：www.chat.mentalhealth.sg

免费试阅14天