2018年亚洲新兴市场国经济预计增长5.8%

（早报讯）亚洲开发银行（ADB）公布的亚洲新兴市场国经济增长率预期显示2018年为5.8%，较2017年的6.0%有所减速。据分析中国经济增速放缓将造成影响。作为“全球增长中心”的亚洲经济减速，或成为近年保持稳定增长的全球经济前景的不稳定因素。

共同社报道，经济增长预期基于国内生产总值（GDP）增长率进行估算，2018年增长率与2016年实际增长率相同。

从国家和地区来看，2018年中国预计增长6.4%，较2017年的6.8%有所减速。这是由于投资仍然增长乏力，特别是生产设备过剩的钢铁等重工业领域投资或将持续低迷。

中国是其他亚洲国家的主要出口目的地，因此中国的经济增速放缓将成为拖累他国经济的原因。

2018年东南亚整体增长率为5.2%，与2017年同一水平。各国情况不一，印尼与菲律宾将加速，而新加坡与马来西亚将减速，泰国与越南则持平。

印度2018年增长7.3%，较2017年的6.7%增幅扩大。据分析出口与投资的良好表现将继续拉动经济。

ADB首席经济师泽田康幸指出：“亚洲新兴市场国的增长受到出口复苏的支撑，开放（自由）的贸易十分重要。”同时警告称，如果保护贸易的动向进一步扩大，可能对亚洲经济造成打击。

亚洲新兴市场国为不包括日本、澳大利亚、新西兰在内的亚太地区45个国家和地区。

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