美拟严管高风险顺势疗法产品

（早报讯）美国食品和药物管理局18日发布一项草案说，将对患者构成高风险的顺势疗法（homeopathy）产品加强执法工作，包括含有潜在有害成分或用于治疗严重病症但未证明有临床效果的顺势疗法产品。

新华社报道，顺势疗法是最早于１８世纪提出的一种替代医学，其理念是一种能在健康人中产生症状的物质能稀释用来治疗同种疾病，而且药物越稀释，疗效越强。根据1988年发布的一项政策，美药管局允许顺势疗法产品在未经其审批的情况下生产和销售。

美药管局说，过去10年里，顺势疗法已成长为近30亿美元（约40亿新元）的产业。市场上出现了大量标为顺势疗法的产品，声称能治疗从感冒到癌症在内的广泛病症，但很多产品不仅质量低、无疗效，而且含有未经充分测试或未对患者透露的活性成分，可能会造成明显甚至不可挽回的伤害，因此必须加强监管。

按照美药管局发布的草案，该机构将重点监管对患者构成高风险的顺势疗法产品，包括报告出现安全问题的产品、含有与潜在重大安全问题相关成分的产品、注射而非口服的产品、用于防治严重或威胁生命病症的产品、供脆弱人群使用的产品等。比如，给儿童使用的产品、用于治疗癌症或心脏病的产品等会受到监管。

不过，美药管局也指出，按照这份草案，许多顺势疗法产品并非高风险产品，因此仍可继续向消费者销售。

2016年9月，美药管局曾表示，自2010年以来已累计收到超过400例与儿童顺势出牙片和凝胶有关的副作用报告，其中10人死亡，因此建议消费者停止使用。过去几年，美药管局还曾发布过对含锌鼻用感冒药和哮喘药等顺势疗法产品的一系列警告。

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