老人没失智但健忘 疑与睡眠脑节律有关

（早报讯）较年长者比较容易忘东忘西，或许与他们脑部在夜间丧失节律有关。

美国全国公共电台（NPR）网站报道，研究团队在期刊《神经元》（Neuron）刊登报告指出，较年长者在深度睡眠期间，脑部两种对储存新记忆很重要的脑波之间协调度较低。

中央社引述该报道称，参与撰写报告的加州大学柏克莱分校神经科学与心理学教授华克说：“或许就像鼓手掉了一拍。逐渐老化的脑部，似乎无法让脑波有效同步。”

这项研究结果似乎为长久以来的疑问找到解答，了解为何连没有阿尔兹海默氏症或其他脑疾的人，记忆也会受老化影响。

免费试阅14天