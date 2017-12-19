特恩布尔5度改组内阁 5新面孔进入核心

（早报讯）澳大利亚总理特恩布尔19日宣布改组内阁，调整两个内阁部长岗位，五个新面孔进入核心内阁。

新华社报道，澳洲原移民和边境保护部部长彼得·达顿将正式成为新成立的国土事务部部长。今年7月，特恩布尔宣布成立国土事务部，统筹反恐事务，负责制定战略规划，协调并支持各情报、安全、执法部门的工作。

此外，原就业部部长迈克利娅·卡什出任新成立的就业和创新部部长。原社会服务部部长克里斯蒂安·波特出任总检察长。原工业、创新和科学部部长阿瑟·西诺迪诺斯因身体原因暂时退出内阁。

五名进入核心内阁的新面孔包括两名国家党议员和三名自由党议员。国家党新任副党首布丽吉特·麦肯锡担任体育部长、农村卫生部长和地区通讯部长，国家党议员戴维·利特尔普劳德任农业部长；自由党议员丹·特汉担任社会服务部长，迈克尔·基南担任公共服务部长，约翰·麦克维担任地区发展部长。

本次内阁改组引起最多关注的是颇有建树的国家党议员、原基础设施和交通部长达伦·切斯特“下课”，其职位由党首巴纳比·乔伊斯接任。媒体评论说，这暴露了国家党内部的派系争斗。

此次改组是特恩布尔2015年成为自由党党首、澳洲总理之后进行的第五次内阁改组。

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