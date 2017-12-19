韩日外长商定持续施压促朝重返对话

（早报讯）韩国外交部19日消息，外交部长官康京和当天在东京与日本外相河野太郎会晤，双方重申和平解决朝核问题的共同目标，并决定继续通过外交努力以强有力的对朝制裁和施压引导朝鲜重返对话。

据韩联社报道，韩日外长商定，为提高国际社会对朝制裁效果，韩日双方应紧密合作，同时稳定管控当前局势。

康京和还向日方简单介绍外长直属工作组对韩日慰安妇协议协商过程等的调查情况。河野太郎受访时说，切实执行2015年12月韩日谈妥的慰安妇协议尤为重要。预计工作组将于27日发布调查结果，河野太郎的此番话被认为是在强调不管工作组发布的结果如何，韩日慰安妇协议仍需得到遵守。韩日外长在会谈中还商定继续就慰安妇问题保持协商。

日本政府两年前针对长崎市军舰岛（端岛）申遗时曾承诺建立信息中心，介绍强掳韩国劳工的历史事实，康京和在会谈中敦促日方尽早兑现承诺。对此韩日外长商定，将就设立信息中心等后续措施进行磋商。

在会谈上，康京和邀请日本首相安倍晋三在2018平昌冬奥会举办之际访问韩国，河野太郎表示将予以考虑。原本计划去年在日本举行的韩中日领导人会谈一直被延期，韩日外长就此表示将紧密合作促会谈尽早举行。

明年是两国发表《21世纪新韩日伙伴关系共同宣言》20周年，韩日双方决定以此为契机定期举办局长级会议，实现两国关系的再度提升。

免费试阅14天