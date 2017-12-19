马央行炒汇案 马哈迪起诉纳吉等人

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪今天入禀法庭，挑战皇委会的国家银行（央行）炒汇案报告，并起诉首相纳吉、内阁、政府及皇委会五名成员与秘书。

马哈迪是通过哈聂夫律师楼入禀诉讼。他说，皇委会报告并未包含所有证人文件与证词。为此，他要求法庭宣判皇委会不合法。

此前，马哈迪代表律师哈聂夫批评报告不完整且不公正，没纳入马哈迪向央行炒汇案皇委会提呈总共496页的文件和书面意见，并发律师信给皇委会，限在12月8日把马哈迪在听证会上提呈的496页文件和书面意见纳入报告。

他说，皇委会报告缺漏了一些文件，包括马哈迪的三个书面请求、马哈迪律师的书面陈词、听证会的陈词和三个书面请求。

皇委会经过三个月的调查后，上个月向国会提呈长达528页的报告。报告指央行在1992年至1994年期间，炒外汇亏损高达315亿令吉（约104亿新元），而非央行当时所报的90亿令吉（约30亿新元）。

皇委会也点名时任首相马哈迪、财长安华及央行顾问诺莫哈末必须负责，并建议警方以欺诈罪调查马哈迪与安华，并以失信罪调查诺莫哈末。一旦罪成，他们面对的刑罚包括监禁、鞭刑及罚款。

警方本月初成立了专案小组调查此案。分析师认为，无论警方调查结果如何，势必冲击反对党在来临全国大选的选情。

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