日本“中毒”物联网设备激增

（早报讯）共同社19日从日本情报通信研究机构的观测获悉，11月日本约有9.3万台设备感染了以物联网（IoT）设备为目标的电脑病毒，与10月相比激增至30多倍。

受感染的IoT设备可能被黑客远程操控，用于向企业等发送大量数据的大规模网络攻击。IoT的病毒感染在全球范围扩散，已成为问题，但此前日本感染数量很少，仅数千台左右。查明如此规模的感染尚属首次。

此外还获悉，感染数量之所以激增，是由于Logitec公司（东京）生产的网络连接设备路由器发生大量感染。据分析，这些路由器存在信息安全上的漏洞，遭到了黑客的攻击。

该公司19日表示,已确认2009年至2016年发货的总计92万台LAN-WH300N/DR等11款无线LAN路由器存在安全漏洞，呼吁尽快将软件更新至最新版本。

据分析，感染的病毒是2016年以来在全球扩散、以IoT设备为目标的病毒Mirai的变种。一旦感染，病毒将传播至其他设备。

2016年10月，美国感染Mirai的监控探头和数码录像机向网络基建企业同时发起攻击，结果造成推特和Netflix等发生服务故障。

NICT的观测显示，截至14日的12月前两周约有5.7万台设备感染病毒，规模居高不下。

免费试阅14天