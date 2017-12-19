马中警方联手破澳门骗局 捕140人

（早报讯）马来西亚与中国警方联手侦破澳门骗局，两国警方经过严密部署，上周二在两国多个地点展开突击行动，逮捕了140名中国籍男女。

《星洲日报》报道，全国商业罪案调查部总监阿马星指出，这个澳门骗局集团虽然在马来西亚设立大本营，但他们的目标是中国人；这个不法集团活跃半年来，相信已骗走逾2000万元人民币（约410万新元）。

阿马星今天在记者会上说，警方是依据情报，本月12日下午3时分别在吉隆坡、雪兰莪和槟城九个地点，逮捕了65名年龄介于30至35岁的嫌犯，而中国公安则在中国广州和云南逮捕75人。

他说，警方起获大量电子产品包括66台手机、188台家用电话、5台平板电脑、11台手提电脑、6台路由器及36本护照等。

他指出，调查显示，这些嫌犯是持旅游签证入境，之后被安排入住月租超过1万5000令吉的豪华公寓或独立式洋房。“他们足不出户，饮食都有专人安排送上门。”

他说，此澳门骗局集团的犯案手法千篇一律，通常假扮成银行职员、警察及通讯公司职员等致电受害者，假称受害者涉及刑事罪案或者信用卡被盗用等，再指示受害者将钱汇入指定的银行户头。“不法集团选择在国外设立大本营，主要是因为他们要利用VOIP（网络电话）技术更改来电显示号码，同时不让该国警方轻易追踪。”

他指出，被捕的中国男女目前在移民局法令下延扣14天，不过警方也会援引刑事法典第420（欺骗）条文展开调查。他们在面控后，将被遣返中国受审。

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