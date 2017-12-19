马副首相：新山凶杀案为“黑吃黑”案件

（早报讯）马来西亚副首相兼内政部长阿末扎希说，警方已经确定柔佛州新山彩虹花园油站发生的凶杀案，实为涉及两个黑帮组织纠纷寻仇的“黑吃黑”案件。目前警方正全力缉捕四名黑帮分子归案。

他说，警方相信死者陈益财、外号“阿秋”是黑帮头目。警方将对涉案的两个黑帮采取行动，并准备面对有关黑帮可能向警方采取的报复行动。

他今天主持内政部常月集会后对媒体说，这起凶杀案的短片已在社交媒体上疯传，震惊全国。

针对涉案的两个帮派是因财务或争地盘才引发纠纷，他说，警方正深入调查此案。柔州总警长莫哈末卡里尔正在领导调查工作，而柔州罪案调查组正在准备调查报告。

他强调，警方一直在向黑帮宣战，反黑从不手软；警方将根据社团注册法令，采取严厉行动来打击所有黑帮或私会党组织。“警方一直都做好准备，面对任何报复行动，这是他们的手法，若真的发生，警方会有对策。”

他说，警方成立了一个精英部队，即反风化、肃赌及反私会党第三支特遣部队（STAGG），主要取缔卖淫及私会党集团。

另一方面，死者的灵堂外，昨日张挂一幅疑似帮派组织致敬、非常抢眼的挽联。挽联写着“洪福齐天行正道，河川万里泽邦家，公忠结义民间戴，司事精诚爱吾华。”

这幅挽联绣上龙、山以及船的图腾。死者家属通过殡葬公司员工转告媒体他们不愿受访，也请记者不要踏入灵堂。

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