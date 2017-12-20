沙特公布其历史上最大规模财政支出预算

（早报讯）世界主要石油生产国沙特阿拉伯19日公布2018年财政预算案，其支出规模预计达9780亿里亚尔，为该国历史上最高水平。

根据预算，2018年沙特财政收入为7830亿里亚尔，其中石油收入占63%，非石油收入占37%。财政赤字达520亿美元。经济增长预计达2.7%。

沙特财政部还公布了2017年财政收支状况。其中，收入比2016年增长34%，达到6960亿里亚尔，财政赤字则低于此前两年。

沙特国王萨勒曼当天在电视讲话中说，政府计划将于2023年实现财政收支平衡，并继续努力将经济对石油的依赖度降到50%。

为进一步增加财政收入，沙特政府已决定从明年1月1日起对包括食品在内的绝大多数商品和服务征收5%的销售税，并大幅提高水电和燃油价格。

不过，为避免涨价影响到中低收入阶层，沙特政府已为占该国人口半数以上的370万家庭开通“公民账户”，每月向账户内发放现金。

自2014年以来，国际油价大幅下跌，再加上对也门胡塞武装发动的军事行动开支庞大，沙特财政预算由年年盈余变成年年亏空，以石油作为主要收入来源的经济遭遇严重困难。

为应对油价持续低迷局面，沙特2016年推出旨在对经济和社会进行全面改革的“2030愿景”计划。该计划提出通过发展非石油经济，特别是私营经济实现经济多元化和可持续发展。

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