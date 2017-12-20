柏林恐袭一周年 默克尔出席悼念活动

（早报讯）柏林圣诞市场恐袭事件19日满一周年；德国总理默克尔等政要出席了在恐袭发生地举行的悼念活动。

2016年12月19日晚八时许，突尼斯籍恐怖分子阿姆里驾驶挟持来的大货车闯入市中心布赖特沙伊德广场圣诞市场，冲撞无辜民众。事件共造成12人丧生，超过70人重伤。此次恐袭是柏林和整个德国近年来遭遇的恐怖袭击中最严重的一次。

悼念仪式开始前，默克尔与德国总统施泰因迈尔、联邦议长朔伊布勒以及柏林市长穆勒一同会见了恐袭幸存者及死者亲属。

默克尔说，德国政府将从事件中汲取教训，并“尽全力”为幸存者和死者亲属提供帮助。她代表整个德国政府承诺，不仅将更好地改善国内安全状况，更将尽可能地帮助那些生活遭到毁灭打击的人们重新回到正常生活当中。

针对媒体此前报道恐袭幸存者及死者亲属对于德国政府抚恤不力的指责，默克尔已于18日在总理府会见了幸存者和死者亲属。

她也在本月较早前（12日）单独造访了遇袭的这家圣诞市场，与在场商贩、游客和警队进行交流。

过去一年间，德国安全部门显著加强了反恐力度。

德国内长德迈齐埃说，安全部门在过去365天里做了大量工作，“从而使得此类事件不再重演”。他同时提醒人们一件“苦涩的现实”：对于恐怖袭击，不存在百分之百的安全保障。为此，德国安全部门还将持续努力。

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