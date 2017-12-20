三星送马涉贿案 崔顺实作证态度恶劣

（早报讯）韩国首尔高等法院20日审理三星电子副会长李在镕行贿案二审。有朴槿惠政府幕后权贵之称的崔顺实出庭作证，情绪急躁一问三不知。

韩联社报道，当控方以三星高层之间所发短信为据，询问崔顺实曾否要求三星为女儿买顶级赛马时，崔顺实回答，三星并非专为女儿赞助赛马，若控方如此发问她无可奉告，并反问难道是问其是否介入买马过程。崔顺实还带着火气说，很郁闷，你们应该去一趟德国或让懂马的检察官出庭。

当控方问及两批赛马购买原委时，崔顺实说，不能断定这两匹马就是给女儿骑的马，三星依据中长期路线图赞助访德马术运动员合同买马。控方指出证言令人费解时，崔顺实说，我也不理解你的话，引得旁听人员哄堂大笑。

控方问及朴槿惠政府前首席秘书安钟范日记内容时，崔顺实又说，不想就此作证。审判长指出，这无法成为拒绝作证的事由。问及在两个月里用匿名手机和朴槿惠通电话295次都谈了什么时，崔顺实回答，非礼勿问。

控方指出，在朴槿惠与李在镕单独见面之际通电话，是不是告诉朴槿惠见了面该说什么话，崔顺实斥责说，这番话太小看一国总统，并反问控方，自己为什么要对总统与企业家的会谈感兴趣，有何利可图。

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