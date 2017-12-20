不惧山寨 乐高真正对手是虚拟世界

（早报讯）乐高积木明年将迎来60岁生日，其专利权已经失效，山寨产品早已充斥市场。但真正让乐高担忧的并非汹汹来袭的仿制品，而是抢走儿童注意力的虚拟世界。

德国之声中文网报道，50多年以来，小小的乐高积木火遍了全球各地。但随着时间推移，这家丹麦玩具公司的生意不如从前，乐高积木面临着“山寨”的苦恼，一些仿制积木看起来几乎和乐高一模一样。

1958年1月28日，丹麦人克里斯琴森（Godtfred Kirk Christiansen）递交了一块塑料积木的专利申请：上方两行、各有4个凸起圆点，下方三个孔洞，它就是乐高积木。可别小看了底部的孔洞，乐高积木搭叠时要比其他积木更加稳固，全都靠它。

不过，这项技术专利只有20年时效。现在，每个人都可以模仿乐高积木。

丹麦专利律师施万通说：“面对山寨，乐高无能为力。”施万通注意到，最初山寨积木只在中国出现，后来也卖到希腊和土耳其，现在还来到北欧，甚至在乐高老家丹麦也可以买到。

乐高去年业绩表现一般，尤其在欧洲和美国这两块重要市场的销售额下降。今年前半年，乐高全球业绩出现下滑，与去年同期相比利润和营业额下降了大约3%至5%。乐高不得不在全球裁掉1400个工作岗位，约占员工总人数的8%。

乐高新闻发言人特朗巴克说，乐高最大的竞争对手并非山寨积木，而是赢得孩子们的垂涎，真正的对手是虚拟世界。乐高的一个应对办法是建立一个社交平台，让儿童们完成积木任务，并在平台上传和分享他们的作品。

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