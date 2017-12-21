调查：日本象牙市场成走私温床

（早报讯）国际环保组织世界自然基金会（WWF）日本20日公布调查结果称，日本象牙市场成为向中国有组织走私渠道的温床，外国人违法携带象牙制品出境的现象也十分猖獗。

因非洲象濒临灭绝，在美中等各国相继关闭国内象牙市场的情况下，日本以“市场得到妥善管理”为由一直维持市场。

共同社报道，调查结果与日本政府的见解相矛盾，WWF日本认为“（日本市场）属于《华盛顿公约》敦促关闭的市场”，要求政府做出应对。

据WWF日本介绍，调查于5至9月实施，对象为：（1）东京、大阪、京都的古董工艺品街及旅游点的共计430家商铺的销售情况，（2）包括网上的拍卖交易情况，（3）针对古董工艺品业者的询问调查，确认了超过5000件象牙制品。

在古董工艺品街等处发现许多外国人购买象牙制品。尽管携带象牙制品出境违法，但7成以上商铺回答“没问题”。大部分制品为加工品，无法判断是否来自偷猎或走私等。

2011年至2016年查获的从日本非法出口的象牙制品共计2.42吨，主要在中国被扣押。包括网上拍卖的交易品中，有部分被收购是为了向中国进行有组织走私。WWF向共计50家古董工艺品业者提出购买违法的未经登记的整根象牙，半数业者表示接受订单。

日本政府虽根据今年6月修改的《物种保存法》加强了管制，但WWF日本认为“内容有限，国内交易不受限制的问题没有解决”。

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