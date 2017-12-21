基因编辑技术有望拯救人类遗传性耳聋

（早报讯）科学家说，因基因问题注定耳聋的“贝多芬”实验室老鼠可以透过一种基因编辑技术重拾听力。该技术可望造福具有相同遗传性耳聋的人类。

中央社报道，科学家透过将基因“编辑器”直接注入具有致聋DNA新生老鼠的耳朵声感细胞中，让会使老鼠丧失听觉的变异基因“失去作用”。

美国和中国科学家团队在科学杂志《自然》中写道，这些老鼠四周大的时候，没有接受注射的老鼠无法听到响度表上80分贝、相当于城市交通的声音。

接受治疗的老鼠则能对低到65分贝、相当人类正常谈话声的声音做出反应。

部分又称作“贝多芬”的实验室老鼠一只耳朵接受治疗，另一只则否。德国著名作曲家贝多芬在音乐生涯中期逐渐丧失听力。

研究人员注意到，接受注射的耳朵中有更多较健康的“毛细胞”。人类和老鼠体内的这种细胞负责感应声音，但会受到TMC1基因的突变版本消灭。

哈佛大学研究共同作者柳儒谦（David Ruchien Liu，音译）告诉法新社：“我们观察到接受注射的耳朵能保有听力，没有注射的耳朵则否，真的很兴奋。”

这些老鼠长到八周大时，没有接受治疗的老鼠对突然的、大声的声响毫无反应，接受治疗的老鼠则会受到惊吓。

柳儒谦透过电子邮件表示：“我们观察到对听觉功能与毛细胞健康有极大助益。”

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