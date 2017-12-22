联大否决美国耶路撒冷决定

（早报讯）联合国大会周四以压倒性多数票通过谴责美国承认耶路撒冷为以色列首都的提案。193个成员国，支持美国的只有九国，128国反对，35国弃权，21国没有参与投票。

联合国大会就上述提案投票前一天，特朗普威胁说：“他们拿走我们数以亿计的美元，然后投票反对我们。让他们投票反对我们吧，那我们将节约大笔资金。”

美国驻联合国大使黑莉也在投票前说，美国不会忘记那些谴责美国的国家。

以色列总理内坦亚胡则把联合国比喻为一座“谎言大厦”。他说：“无论联合国是否承认，反正耶路撒冷是以色列的首都。”他在投票结束后谴责联合国决议，并对“众多国家没有参与投票”表示“满意”。他也再次向特朗普道谢。

据法广中文网报道，在联合国大会以压倒性多数票反对美国承认耶路撒冷为以色列首都后，巴勒斯坦发电感谢国际社会的支持，并称这一结果是“巴勒斯坦的胜利”，而美国“遭遇了惨败”。

联合国安理会此前已就谴责特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的决定付诸表决，虽然安理会15个成员国中有14国投票赞成，但因美国动用了否决权，因此未能形成决议。黑莉当时指14国反对美国是对美国的“侮辱”。

周四举行的联合国大会是在阿拉伯和穆斯林国家的联合要求下召开的。由土耳其和也门提出的联合国决议案称，所有关于耶路撒冷地位问题的决定，都不具备任何法律效力，必须废除。提案强调，耶路撒冷地位问题必须通过以巴和平谈判达致最终协议。

投票支持这一决议案的除了中国、俄罗斯、古巴、朝鲜，还包括和美国关系良好的印度及美国的盟友英国、德国、法国、意大利和日本。

作为美国盟友，土耳其这次反对美国的立场最激烈。土耳其总统埃尔多安在投票前呼吁国际社会不要为了“一叠美元”向美国屈服。

不过，特朗普断绝财政支持的威胁似乎产生一定作用。与平常联合国涉及巴勒斯坦问题的投票比较，这次弃权和不参与投票的国家相对比较多。

联合国大会的投票，任何国家都不具否决权，决议案也不具强制性，但有很大的政治象征意义。

联合国谴责美国承认耶路撒冷为以色列首都的提案 支持提案国家（128） 阿富汗，阿尔巴尼亚，阿尔及利亚，安道尔，安哥拉，亚美尼亚，奥地利，阿塞拜疆，巴林，孟加拉国，巴巴多斯，白俄罗斯，比利时，伯利兹，玻利维亚，博茨瓦纳，巴西，文莱，保加利亚，布基纳法索，布隆迪，佛得角，柬埔寨，乍得，智利，中国，科摩罗，刚果，哥斯达黎加，科特迪瓦，古巴，塞浦路斯，朝鲜，丹麦，吉布提，多米尼加，厄瓜多尔，埃及，厄立特里亚，爱沙尼亚，埃塞俄比亚，芬兰，法国，加蓬，冈比亚，德国，加纳，希腊，格林纳达，几内亚，圭亚那，冰岛，印度，印度尼西亚，伊朗，爱尔兰，意大利，日本，约旦，哈萨克斯坦，科威特，吉尔吉斯斯坦，老挝，黎巴嫩， 利比亚，列支敦士登，立陶宛，卢森堡，马达加斯加，马来西亚，马尔代夫，马里，马耳他，毛里塔尼亚，毛里求斯，摩纳哥，黑山，摩洛哥，莫桑比克，纳米比亚，尼泊尔，荷兰，新西兰，尼加拉瓜，尼日利亚，尼日利亚，挪威，阿曼，巴基斯坦 ，巴布亚新几内亚，秘鲁，葡萄牙，卡塔尔，韩国，俄罗斯，圣文森特和格林纳丁斯，沙特阿拉伯，塞内加尔，塞尔维亚，塞舌尔，新加坡，斯洛伐克，斯洛文尼亚，索马里，南非，西班牙，斯里兰卡，苏丹，苏里南，瑞典，瑞士， 叙利亚，塔吉克斯坦，泰国，前南斯拉夫的马其顿共和国，突尼斯，土耳其，阿拉伯联合酋长国，联合王国，坦桑尼亚联合共和国，乌拉圭，乌兹别克斯坦，委内瑞拉，越南，也门，津巴布韦 反对提案国家（9） 危地马拉，洪都拉斯，以色列，马绍尔群岛，密克罗尼西亚，瑙鲁，帕劳，多哥，美国 弃权国家（35） 安提瓜 - 巴布达，阿根廷，澳大利亚，巴哈马，贝宁，不丹，波斯尼亚 - 黑塞哥维那，喀麦隆，加拿大，哥伦比亚，克罗地亚，捷克共和国，多明尼加共和国，赤道几内亚，斐济，海地，匈牙利，牙买加，基里巴斯，拉脱维亚，莱索托，马拉维，墨西哥，巴拿马，巴拉圭，菲律宾，波兰，罗马尼亚，卢旺达，所罗门群岛，南苏丹，特立尼达和多巴哥，图瓦卢，乌干达，瓦努阿图



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