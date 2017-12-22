德逮捕一策划复制柏林恐袭的IS嫌犯

（早报讯）德国联邦最高法院21日正式对一名涉嫌参与极端组织伊斯兰国并策划恐袭的男子下达逮捕令。这名29岁的德国籍男子已于此前一天被警方限制人身自由，他涉嫌正在策划复制去年圣诞前夕发生在首都柏林的卡车撞人袭击事件。

据中新社报道，嫌犯名为Dasbar W.，出生于德国西南部巴登符腾堡州城市弗莱堡，具有伊拉克血统。警方信息显示，嫌犯的父亲于2005年返回伊拉克，而嫌犯则留在德国。

调查人员相信，Dasbar W.至少在2015年初就开始极端化。他首先是在网上接触伊斯兰极端主义的宣传信息，之后开始多次前往伊拉克。当局认为，他可能是在当地与伊国组织建立起联系，并受训使用武器。之后，他返回德国居住。

不过，尽管德国警方早已在掌握Dasbar W.具有恐袭嫌疑后将其列为“红色”级别的高危分子，甚至对其进行监听和监视，但由于他具有德国国籍，使得当局无法对其采取“预防性”的遣返。

Dasbar W.今年较早前试图向DHL和UPS等快递公司求职，目标是担任货车司机。德国安全部门认为，上述迹象表示他企图效仿去年圣诞前夕驾驶大货车在柏林发动恐袭的阿姆里，对卡尔斯鲁厄一处溜冰场实施袭击。

2016年12月19日晚约8时，阿姆里劫持一辆大货车冲撞正在逛圣诞市场的无辜民众，共造成12人丧生，超过70人重伤，酿成德国近年来最严重的一起恐怖袭击。

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