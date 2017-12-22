津新总统：欢迎在南非的同胞回家

（早报讯）津巴布韦新任总统姆南加古瓦21日对南非展开就职后的首次出国访问，受到南非总统祖马的热情招待。他在对南非的津巴布韦商人发表讲话时表示，将全力改善津巴布韦的经济，欢迎在南非的上百万同胞回家。

津巴布韦上个月发生政治危机，已连续执政37年的穆加贝11月21日宣布辞职，姆南加古瓦于11月24日正式就任总统。此次访问南非，是姆南加古瓦对南非的首次工作访问，也是他就任总统后首次正式到国外出访。

据中新社报道，为了凸显两国间的紧密关系，祖马在自己的一处官邸接待来访的姆南加古瓦。两人回忆了共同被迫逃亡到莫桑比克时并肩作战的日子，当时他们分别为南非的非洲人国民大会和津巴布韦民盟负责情报和安全工作。

在会谈中，祖马与姆南加古瓦强调，将进一步加深已十分密切的邻国关系，以及加强两国的经贸往来与合作，并将此作为双边委员会工作日程的关键职能。南非将支持姆南加古瓦振兴津巴布韦经济的使命。

姆南加古瓦特别感谢祖马对于居住在南非的津巴布韦人给予的热情与友善。两人还互相祝贺对方所在的执政党举行了全国代表大会，并成功进行了换届选举。

南非是津巴布韦最重要的邻国，两国关系十分密切。目前，在南非有上百万的津巴布韦人工作和生活，其中很多人是以难民的身份滞留并非法打工。

在与南非的津巴布韦商人见面时，姆南加古瓦呼吁他们回家，并将在南非学到的技能最大可能地应用到重建津巴布韦经济和发展中。

他说““津巴布韦是你们的家，欢迎回家。我要说的是，希望我们可以达成共识，让过去的就过去吧，我们应充满希望地放眼未来。”

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