澳洲汽车袭击案 伤者包括九外国人

（早报讯）澳大利亚总理特恩布尔周五表示，墨尔本市中心前天发生的汽车冲撞行人事件，19名伤者中有九人是外国人。他也表示，当局暂时没有发现任何和恐怖主义相关的线索。

综合报道，在事故中受伤的九名外国人来自韩国、中国、意大利、委内瑞拉、爱尔兰及新西兰。

特恩布尔表示，在澳洲主要城市发生这样的袭击事件让人感到震惊。嫌犯在接受调查时喃喃自语，声称他发动袭击是因为穆斯林被虐待。

他说：“不过在现阶段，因为调查还在进行中，除了嫌犯的口供外，没有任何已知的线索显示事件和政治或恐怖组织有关。”

维多利亚州代理警察总长巴顿也说：“我们正在全面调查袭击者的动机……他谈到了做梦和声音……我们现在显然还在调查整起事故，以及尝试确认袭击动机……我们还没有发现嫌犯和极端主义有任何联系，也还没有发现他和任何组织相关，或有人煽动他发动袭击。”

墨尔本汽车冲撞行人事件发生在当地时间下午约4时30分，地点是墨尔本中央商业区内的弗林德斯大街，当时那里到处是为圣诞节购物的人。

据巴顿之前透露，司机是一名32岁的阿富汗裔澳洲公民。他有精神病史和吸毒史，曾触犯交通规则和犯下“轻微攻击”事件。警方已逮捕包括司机在内的两个名男子。

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