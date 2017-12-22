菲渡轮沉没 四死七失踪240人获救

（早报讯）菲律宾海岸警卫队21日晚通告，一艘名为“梅沙拉夫2号”(“Mercraft2”)载有251人的轮渡，上午8时30分从位于奎松北部Real港开出，但遭遇恶劣天气于11时30分倾覆，沉到因凡塔水域。菲海岸警卫队三艘救援船赶往出事地点展开救援。截至晚上9时，已知至少四人死亡，240人获救，尚有七人失踪。

据中新社报道，菲律宾海岸警卫队北奎松分部、因凡塔市防灾减灾管理办公室、巴兰吉·迪纳希坎急救中心的救援人员仍在进行搜救。菲陆军、空军与海岸警卫队合作，为空中搜救人员提供飞机。

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