乐天集团会长监1年8个月 缓刑两年

（早报讯）韩国首尔中央地方法院22日下午做出一审宣判，因涉嫌贪污与渎职遭检方起诉的乐天集团会长辛东彬获刑1年8个月，缓刑两年。辛东彬的父亲、乐天集团创始人辛格浩获刑四年。

据中新网报道，韩国检方今年11月要求判处95岁的乐天集团创始人辛格浩10年有期徒刑，并处以3000亿韩元罚款，其被指控的罪名包括涉嫌贪污和违反信托约定等。

去年10月，辛格浩因乐天集团出现的一系列不规范管理情况被起诉，其中包括向从未为乐天公司工作的家庭成员支付巨额工资。报道称，辛格浩涉嫌向前乐天控股副会长辛东主一家支付非正常工资508亿韩元，此外，还将乐天电影院的事业权集中于第三任夫人徐美敬(57岁)及女儿辛英子(75岁)，造成公司损失778亿韩元。

检方称，考虑到他在这些犯罪行为中所起到的作用，以及他直接或者通过家庭成员得利的规模，即使他已届高龄，严厉的刑罚也“不可避免”。检察官还表示，辛格浩与他的儿子、乐天集团会长辛东彬共谋犯罪。

此前，检方还曾要求判处辛东彬10年有期徒刑，1000亿韩元罚金；副会长辛东主五年有期徒刑，罚金125亿韩元。辛东彬曾表示自己无法逆父亲的心意行事，所犯所有罪行都是辛格浩指示的。

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