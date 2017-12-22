朝鲜：特朗普安全策略要“全世界完全臣服”

（早报讯） 朝鲜外交部周五表示，美国总统特朗普本周提出的新国家安全策略是一份“犯罪文件”，要让“全世界完全臣服在美国利益之下”。

根据朝中社发布的一项声明，一名外交部发言人表示：“这完全显示出特朗普一帮人喊的‘美国优先政策’，只不过是其侵略宣言，旨在根据其喜好及自由意志来支配世界。”

特朗普在周一公布的文件中指称，美国不得不因应朝鲜武器计划的挑战。

外交人士表示，联合国安理会周五将就美国起草的一份决议案进行表决，当中寻求再度加强对朝鲜的制裁，以对其最近一次发射洲际弹道飞弹做出回应。

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