美国联邦局逮捕一名计划发动恐袭的前海军陆战队男子

法新社报道，美国联邦调查局（FBI）周五宣布于加州莫德斯托逮捕一名计划在圣诞节对旧金山39号码头发动恐怖袭击的嫌犯。

联邦局指出，26岁嫌犯詹姆森（Everitt Aaron Jameson）涉嫌于今年10月24日至12月20日“为海外恐怖组织提供物质协助或资源”。

据文件内容，詹姆森在两年前改信伊斯兰教，并支持激进组织伊斯兰国和圣战信仰，包括撰写支持恐怖主义的社交媒体贴文。

詹姆森向一名联邦局卧底干探详细解说他的恐攻计划。他说干案最好的地点是大面积地区，如旧金山。

詹姆森明还明确指出热门旅游景点39号码头，因为他知道那是一个人潮拥挤的地区，而且他对那里熟悉，不需要事先侦查位置。

詹姆森的恐攻计划，是在码头放置远程炸弹，引爆后再用步枪扫射四处逃窜的人群。他向干探表示“圣诞节是发动攻击的完美时机”，而他没有做出任何逃亡计划，因为他已经做好“壮烈牺牲”的准备。

詹姆森在本周向干探表示要再考虑是否要执行这个恐攻计划，但当时干探已经掌握足够证据到他家进行搜索。警员在他家搜出一封遗书，内容谴责美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，同时还找到手枪、步枪、弹药等武器。

詹姆森于2009年完成海军陆战队基础新兵训练，并获得特等步枪射手徽章。他随后因隐瞒气喘病史，被依“诈欺入伍”开除。

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