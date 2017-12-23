圣诞佳节之际 挪威下令扑杀驯鹿鲁

英国卫报报道，正当欧美各国正热烈准备迎接圣诞节到来之际，位于北欧的挪威却传来一项残忍的消息。

该国最高级法院以保护国土生态平衡为由，日前下令大量扑杀圣诞老人伙伴——驯鹿鲁道夫（Reindeer Rudolph）。

一名居住于北极圈内的萨米人饲主，因不满挪威农业部要扑杀他的驯鹿，曾提抗告阻挡成功，但此回却遭法院驳回，并要求扑杀其牧场中41头驯鹿，因而引发争议。

驯鹿是圣诞节故事中，拉雪橇协助圣诞老人前往全世界，向孩子们赠送礼物和祝福，可说是节日主角之一。

真实生活中，驯鹿主要分布于环北极地区，包括欧亚大陆和北美洲北部及一些大型岛屿上，更因不同的生活区域分为九种亚种。

生活于北极圈的萨米人，过去长时间以养殖驯鹿维生，直到1986年发生车诺比核能电厂事故后，让大多数萨米人被迫改行，如今仅有8%的萨米居民坚持养殖驯鹿。

为保护北方脆弱且珍贵的苔原地形，挪威农业粮食部订定了驯鹿总量控管的政策，规定全国境内的驯鹿数量将维持在22万头以内。

此举并非侵犯萨米人权益、更非剥夺其生产工具，全是为了保护国土与自然环境而做。

但对于政府的管制，环境学家班杰明森吐槽说，所谓的控管数量，根本与事实不符，所谓破坏苔原地形的依据，也让他们感到怀疑。

无论怎么说，圣诞节前夕扑杀驯鹿，不仅破坏气氛、更让外界感到惋惜。

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