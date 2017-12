(早报讯)英国伦敦动物园周六发生火患,70多名消防员赶到现场灭火。火势从园内的咖啡馆与商店烧起,目前没有任何动物死伤的报告。

伦敦消防局说,咖啡馆和商店有四分三起火。10辆消防车赶到展开灌救。失火原因仍在调查。

动物园在推特上发推文说,会尽快提供最新消息。

The fire at @zsllondonzoo is now under control but crews will remain on the scene throughout the morning damping down the fire which has affected a cafe and a shop https://t.co/VqBLKK6gMj #londonzoo pic.twitter.com/DH3wjg3xCO