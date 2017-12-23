（早报讯）日本于23日上午10时26分在鹿儿岛县种子岛宇宙中心以H2A火箭将两枚卫星发射升空。这是日本首次一次发射火箭将两枚卫星送入不同高度的轨道。

据中通社报道，“Shikisai”卫星在升空约20分钟后，在高度约800公里时从火箭第二段分离。之后变更第二段方向，通过两次喷射助推器的新做法，约一个半小时后在更低高度投放了试验卫星“Tsubame”。据悉，该发射方法或可增加卫星共载机会，让发射费用更便宜。

“Shikisai”用于观测预测全球变暖时成为误差主要原因的云与大气中的尘埃，目的是提高预测精确度。此外还将调查植物吸收多少二氧化碳，大气中二氧化碳浓度上升是否得到控制。在验证尘埃反射太阳光给地球降温效果的同时，也将收集海面水温、积雪等各种数据。

“Tsubame”将验证能否在几乎没有先例的200公里至300公里低轨道上持续平稳飞行。在大气阻力较大使得卫星高度易下降的情况下，通过小行星探测器“隼鸟”号上也曾搭载过的离子助推器的喷射能否保持住高度，并评估相关技术。

两枚卫星均由日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）运用，三菱重工业公司和JAXA负责发射。

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