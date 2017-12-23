民调：菲总统净满意度升10个百分点

（早报讯）菲律宾一项由社会气象站展开的民调显示，总统杜特尔特在第四季度的净满意度上升10个百分点至58%；71%受访者很满意杜特尔特的表现，13%表示不满意，15%没意见。

据菲律宾商报网报道，民调访问了1200名成年人。社会气象站把杜特尔特的最新净满意度分类为“非常好”的水平，比9月的“很好”净满意度来得好。杜特尔特第三季度的净满意度为48%。

该民调机构认为，杜特尔特净满意度有所上升，是因为他在吕宋岛和棉兰老岛等地区的满意度都上升了，其中棉兰老岛的净满意度保持在80%的“极好”水平。

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