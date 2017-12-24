热带气旋“天秤”升级台风袭东马

（早报讯）热带气旋“天秤”今日升级为台风，并会为东马沙巴州西部、纳闽和砂拉越州北部海域带来三级强风大浪。

香港天文台说，“天秤”会在未来一两日横过南中国海南部，大致移向越南南部一带。

它预测“天秤”在26日横过越南南部时，会降级为热带风暴，当“天秤”在27日抵达进入泰国湾时，将进一步降级为热带低气压。

根据香港天文台预测的“天秤”路径，马来西亚不在主要受影响范围。

马来西亚气象局今日继续发布台风警告，指“天秤”以时速25公里的速度向西北偏西方向移动，24日上午11时位于沙巴州斗亚兰西北约323公里处。“这种情况可能为沙巴西部、纳闽和砂拉越北部海域带来时速超过60公里的强风，以及超过4.5米的海浪。”

马国气象局昨日也指出，“天秤”会在24日使沙巴西部和东部及砂拉越北部的天气变得较为潮湿，而马来半岛“天秤”的天气状况则不受影响。

除了“天秤”以外，气象局今日也因为强劲的东风，对吉兰丹、登嘉楼、彭亨、柔佛东部、砂拉越、纳闽和沙巴内陆、西海岸、古达和山打根的水域发布三级强风大浪警告（时速超过60公里的强风及超过4.5米的海浪），直至12月25日为止。

沙巴斗湖北部和南部海域则是二级和一级强风大浪警告。

马国气象局今日发布的大雨警告也从红色“危险”级别降级为橙色“严重”和黄色“警惕”级别；沙巴、砂拉越、纳闽、彭亨、柔佛的强风暴雨警告会在12月24日结束；吉兰丹和登嘉楼的天气警告则已被解除。

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