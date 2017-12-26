应对朝鲜威胁 俄罗斯部署先进防空系统

（早报讯）俄罗斯在邻近朝鲜地区继续部署先进防空系统应对平壤导弹威胁，并开始在远东地区组建新的防空和空中打击力量。此外，俄罗斯也向美国示好，在针对平壤政权制裁领域展示出与华盛顿合作的姿态。

美国之音周一（25日）报道，俄罗斯军方22日在远东主要城市，滨海边疆区首府海参崴举行仪式，宣布一个新的装备先进S-400防空导弹的部队投入战斗值勤。

俄罗斯媒体和军事分析人士一致认为，这一举动是为了应对来自朝鲜的导弹威胁，以及朝鲜半岛紧张局势升级。

俄军前总参谋长马卡罗夫对远东地方媒体表示，俄罗斯已在远东地区部署了S-400防空导弹，以保护俄罗斯应对朝鲜导弹发射失败或是失误后，导弹落入俄罗斯境内所造成的威胁。他还强调，朝鲜的导弹与核试验基地因为距离俄罗斯边境不远，让俄罗斯非常不安。

俄罗斯战略问题学者科诺瓦洛夫说，作为朝鲜邻国，俄罗斯希望朝鲜的导弹和核试验，以及朝鲜半岛紧张局势不损害俄罗斯安全。他说，朝鲜多年前试射导弹时，曾一度对俄罗斯构成很大的威胁。

科诺瓦洛夫：“已经出现过这种情况，那就是有一次朝鲜试射了七枚导弹，而且事先朝鲜没有通知过任何人，其中两枚导弹曾飞向远东重要港口纳霍德卡市，并在离纳霍德卡港仅60公里远的水域坠落，这是一次非常可怕的事件。”

俄罗斯媒体报道，从明年起，俄罗斯将在太平洋舰队和东部军区基础上组建两只支空防军。第一支部队的主要防务范围涉及北极和南千岛群岛的北部地区，第二只部队将针对日本海、朝鲜半岛和鄂霍次克海等地。

在防卫朝鲜威胁的S-400防空导弹开始服役的同时，俄罗斯与中国上周五都表态支持联合国针对朝鲜的新一轮制裁。俄罗斯的一些高级外交官员几个月前曾声称对朝鲜的制裁已经接近红线，不能这样继续制裁下去，俄罗斯的举动显示在对朝鲜制裁问题上的立场有所松动。

莫斯科的一些外交分析人士认为，由于新一轮更严厉的制裁得到了中国支持，为顾及同中国的关系，与朝鲜很少有经贸往来的俄罗斯也只好表态同意，无法反对。另外，俄美关系持续恶化，俄罗斯也期望借助支持对朝鲜制裁向美国示好。

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