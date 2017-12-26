日媒：美拟召开防长会议应对朝鲜

（早报讯）共同社今天（26日）引述日美消息人士指出，美国国务卿蒂勒森15日在纽约与日本外长河野太郎举行会谈时表示，如果朝鲜继续实施挑衅行为，为加强国际压力，除明年1月中旬在加拿大温哥华召开外长会议外，还将探讨召开防长会议。蒂勒森还强调了为避免不测事态而与朝鲜对话的必要性。

美国和加拿大合办的外长会议不仅有处于停战状态的朝鲜战争（1950-1953）的联合国军参加国，日本、韩国和印度也将出席。除外长会议外，美国特朗普政府还把更容易让人联想到军事应对的防长会议纳入视野，旨在针对朝鲜彻底构筑国际包围网，展现不容许继续核开发的强硬姿态。

蒂勒森在会谈中对朝鲜劳动党委员长金正恩的行动日益难以预测表示担忧，并指出“为了避免误读互相的想法有必要进行对话，美国持续敞开着对话的大门”。他还强调称“对话不会有损国际制裁体制”，明确表示即使朝鲜回应对话也不会给予好处。

驻韩联合国军目前实际上只剩下作为主体的美军，停战当时有15国以上参加。蒂勒森在会谈中指出，外长会议也旨在确认世界各国对朝鲜半岛局势负有责任。他表示，若朝鲜在外长会议后仍继续发射弹道导弹等，“就只好召开防长会议了”。

另一方面，蒂勒森还表达了邀请国际原子能机构（IAEA）参加外长会议的想法。他解释称，此举旨在表明如果朝鲜回应走向弃核的谈判便可立即重启IAEA核查的态势，展现追求外交解决的姿态。

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