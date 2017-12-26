韩媒：朝鲜准备发射新人工卫星

（早报讯）韩国政府当局人士透露，韩军和情报当局接到谍报称朝鲜已制定了计划准备发射人工卫星，韩政府当局现已展开集中监视。

韩国《中央日报》今天（26日）引述政府消息人士的话说：“最近通过各种渠道获悉，朝鲜制造了新人工卫星，并取名为‘光明星-5号’。朝鲜的计划是发射安装摄像机和通信装备的人工卫星（侦察卫星）。”

该人士指出：“迄今为止，朝鲜以‘和平利用宇宙’为名发射了四次卫星，但未能发挥作用”。

刚在周一（25日），朝鲜在《劳动新闻》中主张称，“和平开发宇宙是主权国家的合法权利”，而单是本月，朝鲜就通过该报社三次提到“宇宙开发”。

发射卫星在技术上与导弹发射试验几乎没有区别，因此会对周边国家造成安全威胁。

韩国科学技术政策研究院高级研究委员李春根（音译）指出：“若在远程火箭上搭载弹头来代替人工卫星，令其再入（re-entry）大气层，就会成为远程导弹。远程火箭和洲际弹道导弹实际上使用的是同样的技术”。

韩国情报当局掌握称，朝鲜还在研究不在东仓里发射卫星而使用移动发射台进行发射的方案。

李春根说：“几乎没有用移动发射台发射人工卫星的先例，但这在理论上并非不可能。”

联合国安理会2006年7月第1675号决议案已规定，禁止朝鲜使用弹道导弹技术的发射体，其中包括禁止朝鲜发射人工卫星。

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