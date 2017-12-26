巴基斯坦机场落网马国嫌犯 最终目标为马国

（早报讯）泰国情报消息指出，上周六在巴基斯坦卡拉奇国际机场被捕的马来西亚男子莫哈末阿尔菲，其目的地其实是马国。

星洲网引述泰国《曼谷邮报》的报道指出，现年20岁的嫌犯被捕前飞往的国家虽然是泰国，但他的最终目标是马来西亚。

该报道引述消息来源说，马国警方早前已向泰国当局发出警告，指圣诞及元旦这段时间伊斯兰国组织可能会针对泰国发动恐袭，但没有提供具体恐袭的情报。

不过，另一名泰国官员却分析说，嫌犯搭乘的泰国航空公司TG342航班是飞往曼谷的班机，若嫌犯真的要前往马国，他须先通过安检，再转乘另一趟航班才能飞往马国。

这名官员不可思议的说，要通过民航客机运输这么多的军火，还要经过这么多次的安检是不可能成功的。

根据早前的报道，巴基斯坦当局共在嫌犯的行李箱及鞋子内搜到四把手枪、八个弹匣及70颗子弹。

另一方面，马国全国总警长丹斯里弗兹对英文《新海峡时报》说，莫哈末阿尔菲不在警方的监控名单中，因此警方也是在获悉巴基斯坦当局逮捕嫌犯后，才开始追查莫哈末阿尔菲。

他说：“我们目前正调查嫌犯属于“哈里发国”（IS）的那个小组，他为什么要在圣诞前走私军火，这些都是警方须厘清的问题。”

他说，嫌犯的家人已经报案，希望警方能够将嫌犯带回马国，不过有鉴于嫌犯是在巴基斯坦被捕，预料他将先接受该国法律的制裁，不会这么快被遣返。

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