马第二财长驳马哈迪 称纳吉任内国行没炒汇

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪炮打国行在2013年至2015年期间动用储备金拯救令吉，进而损失396亿美元（约532亿新元）。不过，马国第二财长佐哈里坚持，国行只是要稳定令吉市场，与1990年代的炒汇案不同。

当今大马报道，佐哈里今日（26日）以公开信回应马哈迪时强调，公众必须了解，投机炒汇并非管理外汇市场。

他说：“简而言之，投机炒汇就是赌博，冀望快速致富。反之，有效管理外汇则是国行向市场释出资金，以纠正令吉供需不均。”

佐哈里批评，在马哈迪执政期间，国行并未有效管理外汇市场，每月平均炒汇额从1992年的1400亿令吉暴增至1993年的7500亿令吉。

佐哈里说，国行当年炒汇，蒙受超过315亿令吉亏损，最终政府被迫出手拯救国行。

他透露，国行过后改革外汇贸易制衡机制，避免重蹈覆辙。他说：“改革成果是，即便最近面对外资流出及令吉不稳，但国家经济还是强稳，而国行有能力稳定国家金融经济。”

他指出：“事实上，我们的国际储备金继续增长。截至2017年11月，储备金达到1019亿美元，能够承担7.5个月份的连续进口。”

国行炒汇案皇委会报告在11月30日呈上国会，指国行在1992年至1994年期间，炒外汇亏损高达315亿令吉，而可能触及刑事法典多项罪行。报告点名的涉案人士就包括马哈迪。

随后，马哈迪反指现任政府在2013至2015年期间动用国家储备金来拯救令吉，致使国行流失高达396亿美元，远超皇委会报告所指的炒汇亏损。

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