克宫：一人无法参选不会影响选举合法性

（早报讯）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，现任总统普京最大政敌纳瓦尼因“有案在身”被禁参加明年3月的总统选举，并不会影响选举的合法性。

佩斯科夫说：“一名有意参选者因法律因素无法参选，当然不会影响选举的合法性。”

综合外电报道，纳瓦尼被视为唯一能挑战普京的反对派领袖。观察人员认为，禁止他参选将影响选举的合法性及投票率。欧盟周二也称，禁止纳瓦尼参选让选举遭到“严重质疑”。

纳瓦尼以一个事先录制好的视频作为回应。他在视频中说：“我们知道这可能会发生，所以我们制定了一个直截了当的、明确的计划。我们宣布对俄罗斯大选予以联合抵制。”

他还发话称“这并不是一场真正的选举”，也会于2018年3月18日选举投票当天在其位于俄罗斯各地的竞选总部支持人们抵制选举，并对投票数予以监督。

纳瓦尼竞选总部发言人沙维丁诺夫也表示，对于俄中央选举委员会拒绝将纳瓦尼登记为总统候选人的决定，将会诉诸法庭。

俄罗斯中央选举委员会25日做出决定，因为纳瓦尼有案在身，至今尚未撤销前科，因此拒绝将他登记为总统候选人。根据内务部信息中心提供的资料，纳瓦尼于2017年2月因挪用公款而被基洛夫市地方法院判五年缓刑。

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