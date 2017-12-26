中铁总联合八中企竞标新隆高铁

（早报讯）中国铁路总公司（中铁总）或将牵头另外八家中企组建最强阵容，竞标新隆高铁计划。

中国《财新网》引述消息称，中铁总将派出副总经理黄民负责新隆高铁项目，不过中铁总尚未向招标机构提呈计划书。

该报道也说，中铁总将联合中国中铁、中国铁建、中国交通、中国中车、中国通号、中投公司和中国进出口银行等八家企业组成中方代表。“但不限于这八家企业。联合体中的企业涵盖高铁全产业链的设计、施工、车辆、通信、运营等各环节，加上融资机构，是中国高铁走出去的最强阵容。”

新加坡与马来西亚政府是于12月20日启动新隆高铁计划国际招标程序，首期启动的是车辆设计和线路建设的铁道资产公司招标，竞标企业将在2018年6月底前提交计划书，2018年底之前确定中标企业。

目前包括中国、日本、韩国、法国及德国在内的多个国家都有意参加新隆高铁的竞标。

另外，马来西亚高铁机构宣布将从明日起至2018年1月25日，向公众展示新隆高铁计划的环境评估报告（EIA）。

该报告将涵盖数个领域，包括空气质量、噪音与振动、废料、水质、沿海液压、陆地与海洋生态、水文学、地质学、交通、风险评估、公共健康与安全、经济评估及视觉。

高铁机构首席执行员依斯迈表示，该机构将在搜集所有民众的意见反馈后，提交给环境局审理及批准。

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