时隔25年 半导体业年销售额冠军易主

（早报讯）半导体企业的全年销售额冠军预计将25年来首次易主。在存储器需求坚挺的市场中，韩国三星电子将超越美国英特尔，成为行业领先者。

日本经济新闻中文网的报道说，三星迎合了数据中心用存储器需求扩大的潮流，与收益偏重个人电脑用半导体的英特尔形成鲜明对照。

三星2017年1～9月的半导体销售额为53.15万亿韩元（651.40亿新元），同比增长46%。英特尔的销售额为457亿美元（614.57亿新元），仅同比增长6%。即使考虑到汇率因素，2017年全年三星超越英特尔也已成定局。

三星在DRAM和NAND型闪存方面占据优势。在全球存储器缺货的背景下，价格上涨推高了三星的收益。此外随着智能手机的大容量化，数据中心用半导体需求也出现增长。

三星面向生产设备和研发投入巨额经费，与竞争对手相比工厂的良品率更高。三星以供给能力为武器推进价格谈判，促使美国苹果等大客户也承诺提价。另一方面，英特尔的收益主要依赖个人电脑用CPU（中央处理器）。伴随个人电脑的需求触顶，英特尔也不复往日的势头。

在半导体行业中，预计今后存储器的需求将继续增长。不过如果各半导体企业纷纷增产的话价格将出现下滑，价格波动会较大。

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