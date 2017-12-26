日本A群链球菌式食肉菌感染创新高

（早报讯）日本《朝日新闻》报道，根据日本国立感染症研究所的资料，日本在2017年感染“食肉菌”患上坏死性筋膜炎创历来新高，患者以老年人最多。部分感染途径不明，医生呼吁人们注意感染初期症状，立刻求医。

香港01网站报道，日本国立感染症研究所资料显示，自1999年有记录以来，坏死性筋膜炎患者数量在今年首次突破500人，创历来新高。至2013年患者数量仅203人，即短短四年间增加超过一倍。

坏死性筋膜炎是急性严重疾病，患者皮下组织和筋膜会逐渐坏死，细菌和产生的毒素很快扩散至全身，导致败血症甚至死亡。由于病情发展急速，患者往往要即时送院并接受治疗，视情况患者需要截肢保命。

引起坏死性筋膜炎的原因众多，但日本的情况大都是由一种名为“A群链球菌”的细菌引起。A群链球菌在人类身体常见，多栖息在表皮、消化道或咽喉，可引起扁桃腺炎或猩红热，罕见情况下可引起坏死性筋膜炎。一般认为，原因是皮肤在受伤后感染A群链球菌后引起，但大部分时间感染原因不明，源头难以追查。

《朝日新闻》引述东京女子医科大学菊池贤教授表示，暂时无法得知为何患者数会增加，惟表示抗生素可在病发初期阶段有效控制病情，“感染大都是从脚出现，特别是老人若发现脚部出现浮肿，需立即前往求医。”

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