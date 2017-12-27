以牙还牙 巴西下令委内瑞拉外交官离境

（早报讯）为报复委内瑞拉驱逐巴西大使，巴西26日下令委内瑞拉大使馆的高级外交官员狄加度离境。

巴西外交部一名发言人说，巴西已决定宣布这名委内瑞拉代办为不受欢迎人物，意味着他将离开巴西。发言人说，这是一项立即性措施。

委内瑞拉23日宣布，由于视巴西政府为非法，因此巴西驻加拉加斯大使佩雷拉不再受到欢迎。

巴西现任总统特梅尔是在左派总统罗塞夫遭弹劾后上台。委内瑞拉视罗塞夫的下台为国会发动“政变”的结果。

委内瑞拉23日表示，决定把巴西大使列为不受欢迎人物，直到巴西恢复宪法秩序为止。

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