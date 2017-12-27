新技术可用脚印识别大熊猫

（早报讯）中美研究人员开发出一种新技术，可以通过大熊猫的脚印来识别其身份和性别。

新华社报道，传统的“咬节法”利用大熊猫粪便中尚未消化的竹子皮表面残留的大熊猫牙齿咬痕来判断其身份，往往不够精确。利用粪便做DNA检测也能精确识别动物的身份，但成本昂贵。

与人类的指纹类似，每个动物的脚印都是独一无二的。美国杜克大学等机构研究人员于是开发出一种名为“脚印识别技术”的交互式软件工具，可用来“阅读”和分析大熊猫脚印的数字图像。

在中国大熊猫保护研究中心进行的现场测试显示，这种技术识别大熊猫身份及其性别的准确率超过90%。

此外，由于这种技术仅需要一部智能手机和一把尺子用于收集和提交图像，因此非常适合用于研究像大熊猫这种行踪难觅的野生动物。

研究人员说，这个软件基于一个定制的统计模型，通过使用交叉验证判别分析和聚类方法，来“阅读”大熊猫的脚印并识别其特征。基于这些数据，软件就可以识别大熊猫的性别，并精确地辨认出这个脚印已收录到数据库中或是首次出现。

研究人员指出，这个软件还能针对不同物种和不同区域提供定制服务，目前除了用于识别大熊猫，还可识别另外15个物种。

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