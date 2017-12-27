苹果公司在美国遭集体诉讼

（早报讯）根据多家联邦法院的八宗诉状，苹果公司被指控在未预先警告的情况下减慢iPhone速度，以弥补电池老化后的性能不佳，这是欺诈iPhone用户的行为。

诉讼指称，这一修改在过去一年可能导致iPhone用户在试图解决这一问题时受到误导。

这些向加利福尼亚、纽约和伊利诺等美国地区法院提起的集体诉讼，代表全美潜在的数以百万计iPhone用户。

苹果上周首度承认，从“去年”开始针对iPhone 6、iPhone 6s、iPhone SE以及iPhone 7等机型发布的操作系统更新中包含了一项特性，从而让电池在低温、长期使用后或者低电量的情况下，能够“平滑”供电。

苹果称，没有进行这项调整的手机，有可能因为防止零部件过热的预警设计，而出现无故关机的情况。

此事披露前，Primate Labs在12月18日的分析中指出手机系统处理速度有异，并判断其背后原因应该是软件发生变化。

其中一宗周四在旧金山提起的诉讼称，在没有补丁软件的情况下“电池不能满足处理器速度所提出的要求”，这是一种缺陷。

诉讼内容称，苹果“非但没有针对受影响的iPhone手机提供免费电池更换，以解决电池缺陷，反而还试图掩盖这项问题”。

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