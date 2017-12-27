前世界足球先生或将当选利比里亚总统

（早报讯）比里亚总统选举26日举行“决胜局”投票，前世界足球先生维阿被广泛看好，或将当选下一任总统。

据半岛电视台报道，利比里亚第二轮决胜局投票于26日启动，利比里亚将迎来70多年以来的第一次民主性权力交接。经过一个多月的延迟后，维阿与连任副总统12年的博阿凯展开对决。

在10月10日举行的首轮选举中，51岁的维阿以38.4%的得票率排在第一位，73岁的博阿凯以28.8%紧随其后。由于两人均没有超过50%，因此得进入第二轮的选举。

非洲前沿调查指出，维阿的得票率逼近40%，相比其对手达成50%的当选目标不会太难。

此外，纵观大选和利比里亚国情，由维阿提出的“为了希望而改变”胜过“持续现状”，对于维阿和他的支持者来说，这次选举将是一个“改变的转折点”。

虽然维阿缺乏从政经验，教育水平一般，但维阿的球星经历得到年轻人的认可，能进一步加强民主的力度。相对而言，由于博阿凯是瑟利夫总统的副手，被认为不太可能带来太多实质性的改变。

维阿于1995年在意大利甲级足球联赛AC米兰队效力时曾获得“世界足球先生”的称号。退役后维阿选择从政，曾参选过一次总统和一次副总统，都以失败告终。

此次利比里亚有资格投票的选民约210万人，选举结果将于投票站关闭后48小时内公布，新总统将于明年1月就任。

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