韩明年迎人均收入3万美元时代

（早报讯）韩国总统文在寅27日主持国民经济咨询会议暨扩大经济长官会议，发表2018年经济政策纲要，宣布韩国2018年进入人均国民总收入3万美元（约4.02万新元）时代。3万美元被视为跻身发达国家之列的重要标准。文在寅政府将通过实现以就业和收入驱动的创新增长和公正的分配，致力于提升全体国民的生活质量。

韩联社报道，韩国去年人均实际国民总收入为2万7561美元，鉴于今年第三季实际国民总收入环比增长2.4%，明年人均收入突破3万美元几成定局。

据国际货币基金组织数据，截至去年10月，列入统计的190个国家中仅有27国人均国民总收入超过3万美元，其中人口超千万的仅有10国。

但据经合组织（OECD）评测，韩国的生活质量排名由2012年的第24跌至今年的第29。韩国财政部认为，韩国实际生活质量仍停留在1万美元收入线的水平。

韩国政府将通过打提前量的积极财政支出，从根本上破解低生育率、老年贫困、妇女就业难等结构性难题，切实改善生活质量，建设以人为本的经济。具体举措有于明年第一季度提前落实史上最多的就业预算，扩大公共机构招聘规模、推出面向中小企业的青年就业保障服务、向为休育儿假女员工留职的中小企业提供税收优惠、上调最低时薪16.6%、缩小工资差距、提升岗位质量、减轻居住等生计负担。

政府还将加大实施惩罚性索赔制度根治不公正交易行为、引入散户群诉制度、对虚拟货币征税、对多套房者增税、杜绝僭取姐妹公司机会、支持中型骨干企业和中小企业打造智能工厂，争取实现可持续经济增长。

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