短期低空污也可增加老人死亡风险

（早报讯）基于美国人群开展的一项新研究显示，即使短期暴露在空气污染中，也可能增加老年人的死亡风险，哪怕空气污染处于美国环境保护局认定的安全范围。

据新华社报道，哈佛大学研究人员在新一期《美国医学会杂志》发表了相关报告。他们分析了2000年至2012年间美国绝大部分地区“联邦医疗保险”覆盖的人群，其间约2200万人死亡。“联邦医疗保险”的覆盖对象为年龄65岁或以上的老年人、部分残疾人和重病患者。

研究显示，日均PM2.5浓度每增加10微克每立方米，老年人死亡风险提升1.05%；日均臭氧浓度每增加10ppb，老年人死亡风险提升0.51%。

哈佛大学研究人员今年6月发表的一项研究已表明，长期暴露在低水平的空气污染中与早死风险增加有关联。

目前，美国环境保护局规定的标准是年均PM2.5浓度安全上限为12微克每立方米，而24小时平均浓度安全上限为35微克每立方米；臭氧没有相关的年均标准，但8小时平均浓度安全上限为70ppb。

负责此次研究的哈佛大学生物统计学教授多米尼奇在一份声明中说：“我们发现（老年人）死亡率几乎随着空气污染加剧而呈直线增加趋势。任何浓度的空气污染——无论多低——都会损害人类健康。”

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