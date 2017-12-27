一马公司如期还清欠款给IPIC

（早报讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）已缴清必须在今年12月31日之前，支付给阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的所有款项。

一马公司27日发表文告说，这符合与财政部机构和IPIC的还款保证书，并称缴还的钱是一马公司重组计划的收益。

一马公司与IPIC于今年4月24日达致部分庭外和解，一马公司须支付IPIC逾12亿美元（约16亿新元）。

根据和解协议，一马公司将分两次摊还这笔款额，其中须在8月1日前支付约6亿美元，其余必须在今年内还清。

一马公司于2012年发行两笔总值35亿美元的债券，以募款收购发电厂。一马公司更为这两笔2022年到期的债券争取到IPIC的担保。

当时，IPIC作保条件是一马公司必须向IPIC支付14亿美元抵押金，同时提供IPIC收购发电厂49%股权的期权。一马公司后来协议改用近10亿美元赎回IPIC的期权，但IPIC去年坚持没有收到上述两笔资金，进而引爆与一马公司的纠纷，双方将此事带上国际仲裁庭。

一马公司坚持已把钱汇给IPIC子公司——阿尔巴BVI。惟IPIC否认阿尔巴BVI是其子公司，并指其真正的子公司乃阿尔巴PJS。

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