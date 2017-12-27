菲马拉维首批临时住所移交流离失所家庭

（早报讯）菲律宾总统发言人罗克27日宣布，政府将新建的551套临时住所正式移交给因马拉维战事流离失所的家庭周转，政府各部门在马拉维组织的就业培训正全面有序展开。

中新社报道，罗克当日在棉兰老省议会大厦的新闻发布会上说，政府计划在马拉维的Barangay Sagonsongan建造1170个临时住所，截至26日已完成551套，每户通水通电，其中500套可用于周转。

此外，菲律宾娱乐和博彩公司将再移交300套住房，近期总共有800套临时住所可以提供给马拉维流离失所的家庭使用，未来将有更多的住房建成。

马拉维反恐战事10月下旬结束后，菲政府旋即展开重建恢复工作，多个国家和国际组织承诺援助，菲律宾民众自发为重建工作捐款。

罗克介绍，马拉维重建恢复工作展开以来，政府除了兴建周转住房，还对难民展开了贸易和生活技能培训援助。

菲贸易和工业部部长洛佩兹报告说，该部已为难民进行了500多项技能培训，并援助相关的设备，还组织当地企业家进行产品贸易展览。

洛佩兹说，政府计划在马拉维城附近开设公共贸易市场、粮食市场，以及小型商店等，还希望建立一个生态的大型制造业区，为当地创造更多就业机会。

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