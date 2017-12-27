美国假期零销售额取得六年来最大涨幅

（早报讯）统计数据显示，在经历一年商店关闭潮和零售激烈竞争后，美国的假日销售额和就业市场似乎都呈现出了强劲回升。

根据信用卡公司万事达旗下数据研究机构SpendingPulse的调查，从11月1日到圣诞夜，今年的销售额比去年同期增加了4.9%，为2011年以来最大的同比涨幅；在线零售商销售额增长18%。

美国桥报网报道，万事达市场分析高级副总裁昆兰（Sarah Quinlan）指出，在临近黑色星期五的前一周销售额开始呈现飙升，另外，由于圣诞节周一结束，上周末销售额也呈现大增，购物者总习惯在假期即将结束之际抢购。

同时，零售商也正在放慢实体店的步伐，这也造成很多连锁店出现倒闭和减少店铺数量的情况。比如GAP公司宣布，在未来三年内将关闭200家 Gap品牌和Banana Republic品牌实体零售店，西尔斯百货（Sears）也将在2017年底前关闭150家分店。

尽管整体股市暴跌，但投资者似乎对零售业仍抱有热情。梅西百货（Macy's）和Gap的股价最近分别上涨了24%和18%，而沃尔玛和亚马逊的股价几乎创下历史新高。

据全国零售联合会统计，预计假日购物者平均消费967美元（近1300新元）。数据还显示，信用卡债务也在上升，并达到自2008年以来的最高水平。同时，信用卡违约率也在上升，这表明一些消费者的消费超过了他们的实际财务能力。

另据路透社/益普索（Ipsos）本月进行的民意调查，假期期间零售业最大的赢家可能又是亚马逊（Amazon.com）。亚马逊26日说，今年全球节日销量创历史新高，有400多万人在此期间的一周内选择试用亚马逊的网购快递服务Amazon Prime。

免费试阅14天