丰田集团2017年全球销量或退居第三

（早报讯）日本丰田（Toyota）汽车集团2017年全球销量（包括大发工业和日野汽车）很有可能不敌德国福士伟根（也称大众），以及日产、法国汽车巨头雷诺与三菱汽车的三家联盟，退居世界第三位。

共同社报道，丰田27日发布的1至11月的集团全球销量比上年同期增加2.8%，为947.4万辆。2016年全球首位的福士伟根增加3.9%，为974.34万辆，拉开了距离。日产、雷诺与三菱联盟的全球销量单纯相加为960.1916万辆，合计数据尚未公布。

福士伟根在中国及欧美销势良好，12月可能也将维持这一势头。日产、雷诺与三菱的联盟在日本国内受到日产“无资格检查”问题的影响，但在国外的销量持续增加，全年销量或将超越丰田。

丰田虽在日本国内销势良好，但在主力的美国市场受汽油降价影响大型车较受欢迎，丰田主打的轿车销势不佳，基本与去年持平。在中近东地区则销量下滑。预计2017年较去年增加2%，为1035.4万辆。

2016年福士伟根销量居首，丰田第二，美国通用汽车第三，日产雷诺联盟第四。日产雷诺联盟从2016年起加算进行资本合作的三菱的销量。通用未公布2017年1～11月的销量，但1～9月较去年同期减少2.2%，持续苦战，排名有可能降至第四位。

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