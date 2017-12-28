俄圣彼得堡商店发生爆炸

（早报讯）俄罗斯媒体报道，周三晚圣彼得堡一家连锁超市店内发生爆炸，造成9人入院。俄罗斯侦查委员会发言人彼得连科接受俄罗斯卫星网询问时表示，调查人员正在调查圣彼得堡商店不明物品爆炸原因。

爆炸发生后，执法人员封锁事发现场，疏散顾客和员工。俄侦委、联邦安全局和内政部的调查人员及专家赶到现场展开调查。

俄侦委新闻处消息说，防爆专家初步评估，商店爆炸案由自制爆炸装置引发，爆炸威力相当于200克的TNT炸药。装置内含有伤害性碎片。

彼得连科表示：“调查人员将核查事件发生的所有可能原因。”

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